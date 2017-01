28.12.2016

Neue Waffe im Kampf gegen Wilderei?

Forscher der Universität Leicester in England wollen mit Hilfe des DNA-Sequenzierers MinION Schmugglern und Wilderern in Afrika das Fürchten lehren ...



22.12.2016

Jungwolf reguliert

Ein von den Behörden im Schweizer Kanton Wallis zum Abschussfreigegebener Wolf ist ...



22.12.2016

Kenia: Die Fakten sprechen für sich

1977 wurde in Kenia die Jagd verboten. Mit Millionenbeträgen sind dort große Tierrechts- und Anti-Jagd-Organisationen eingestiegen und dominieren seitdem die Naturschutzpolitik des Landes ...



21.12.2016

Wallis ordnet Wolf-Abschuss an

Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Nutztierrissen in der Augstbordregion kam, hat der Kanton Wallis (Schweiz) nun eine Abschussgenehmigung für einen Jungwolf erteilt ...



15.12.2016

Mexiko: Markhor Preis des CIC auf Welt-Artenschutzkonferenz vergeben

Am 12. Dezember 2016 hat der Internationale Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) auf der Weltkonferenz der UN-Konvention über Biodiversität (CBD) in Cancun/Mexiko seinen Markhor-Preis verliehen ...



13.12.2016

Spitzbergen – Rentiere schrumpfen durch Klimawandel

Nach einer aktuellen Studie werden die Rentiere auf Norwegens Inselgruppe Spitzbergen seit Jahren immer leichter und kleiner. Die Populationen wachsen gleichzeitig ...



08.12.2016

Südafrika – Sicherheitsminister in Verbindung mit Nashorn-Wilderern

Nur noch etwa 25.000 Nashörner leben in Afrika, die meisten im Süden. Gnadenlos wie keine andere Tierart werden sie wegen ihres Horns gejagt, das in Asien bis zu 100.000 Dollar pro Kilo auf dem Schwarzmarkt wert ist und ...



07.12.2016

Frankreich: Jagd auf Wölfe genehmigt

In Deutschland noch undenkbar, in einigen Gemeinden Frankreichs jetzt erlaubt ...



02.12.2016

Neue Verbandsspitze

Wechsel an der Verbandsspitze der Napha (Namibia Professional Hunting Association) ...



01.12.2016

Fuchsjäger erlegt Elch mit Schrotschuss

Ende September war ein schwedischer Jäger im kleinen Ort Onsala, in der Nähe von Göteborg, zur Fuchsjagd unterwegs ...



01.12.2016

„Mehr Passion im Netz“

Der Paul Parey Verlag, Singhofen, hat sein Digitalangebot weiter ausgebaut und seine Webseiten der „Deutschen Jagdzeitung“ ...



30.11.2016

CIC Forschungspreis für Master- und Doktorarbeiten

Young Opinion, die Jugendorganisation des internationalen Jagdrates CIC, hat ihren alljährlichen Forschungspreis ausgeschrieben ...



22.11.2016

Tadschikistan: Runder Tisch zu Jagdtourismus

Zwei Tage lang haben in Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe 80 Vertreter des gemeindebasierten und des privaten Jagdsektors, der Regierung, wissenschaftlicher Einrichtungen und internationaler Organisationen die Zukunft des Jagdtourismus in Tadschikistan debattiert ...



21.11.2016

Feuerland – Zehn Trapper sollen 100.000 Biber töten

Argentinien und Chile planen mehrjährige Ausrottungsaktion zum Schutz von Bäumen ...



18.11.2016

Simbabwe: Berufsjäger im Fall des Löwen "Cecil" unschuldig

Ein Gericht in Simbabwe hat entschieden, dass gegen den Berufsjäger Theo Bronkhorst keine Anklage erhoben wird. Die Anschuldigungen gegen ihn ...



15.11.2016

Rumänien: Jagd auf Bären und Wölfe verboten

Ganz überraschend hat das rumänische Umweltministerium mit sofortiger Wirkung die Jagd auf Großraubwild verboten ...



14.11.2016

Wolf identifiziert

Anfang September wurde oberhalb der Ortschaft Mollis im Glarnerland (Schweiz) ein Wolf gesehen und gefilmt ...



14.11.2016

Unfall beim Bergen

Bei der Bergung eines Hirsches kam es in der vergangenen Woche im US-Bundesstaat Oregon zu einem schweren Unfall ...



11.11.2016

Zentralasien: Nur noch 4.000 Schneeleoparden

Die Artenschutzorganisation TRAFFIC hat eine umfangreiche Studie über den Schneeleoparden veröffentlicht ...



10.11.2016

USA: Jagdgegner wollen die privaten Daten der Auslandsjäger

Die amerikanische "Humane Society International" ist eine der größten weltweit tätigen Anti-Jagd-Organisationen mit einem Multi-Millionenbudget ...



07.11.2016

Mosambik: Löwen vergiftet

Im Limpopo Park wurden im Oktober zwei Löwen vergiftet. Der Park liegt in Mosambik und grenzt an den südafrikanischen Krüger-Nationalpark an ...



03.11.2016

Jagdunfall in Gröden

In St. Ulrich in Gröden (Südtirol/Italien) kam es am gestrigen Mittwoch-Nachmittag zu einem Jagdunfall ...



03.11.2016

Kenia: 80% Rückgang der Elefanten

Kenia hat in den letzten 50 Jahren rund 80% seiner Elefanten verloren ...



02.11.2016

Tansania: Kein Highway durch die Serengeti!

Tansania wollte eine geteerte Fernstraße durch den Serengeti Nationalpark bauen. Naturschutzfachleute sahen große Gefahren ...



19.10.2016

Wilderei in Namibia

In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag machten sich Wilderer auf der Farm Otukaru (Okahandja) zu schaffen ...



18.10.2016

Promillegrenze in der Schweiz

Graubünden (Schweiz) führt als erster Kanton ein Alkohol-Limit für die Jägerschaft ein ...



14.10.2016

CITES-Welt-Konferenz: Nachhaltige Jagd schützt bedrohte Tierarten!

Der Deutsche Jagdverband bewertet die Ergebnisse der 17. Weltkonferenz in Johannesburg überwiegend positiv ...



11.10.2016

San Marino ist jetzt FACE-Vollmitglied

Auf seiner 50. Generalversammlung hat der Zusammenschluss der Vereinigungen für die Jagd und Wildtiererhaltung in Europa (FACE) den Jagdverband von San Marino als 36. Vollmitglied aufgenommen ...



10.10.2016

Vorarlberger machen deutlich weniger Strecke

Entgegen dem bundesweiten Trend war die Jagdstrecke in Vorarlberg (Österreich) im vergangenen Jagdjahr rückläufig ...



10.10.2016

Österreicher schießen mehr

Im Jagdjahr 2015/16 wurden in Österreich insgesamt 783.000 Stück Wild erlegt. Das sind rund 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr ...



07.10.2016

NRW-Landesjagdgesetz muss erneut im Landtag beraten werden

Jetzt ist es amtlich: Der Landtag muss sich erneut mit dem umstrittenen Landesjagdgesetz befassen ...



06.10.2016

Weltartenschutzkonferenz erkennt wichtige Rolle der Trophäenjagd

Bei der am Mittwoch (5. Oktober) zu Ende gegangenen Weltartenschutzkonferenz haben die insgesamt 183 CITES-Vertragsstaaten eine wichtige Entschließung über den Handel mit Jagdtrophäen verabschiedet ...



05.10.2016

Wirtschaftsbeitrag ermittelt

Welchen Wert hat die Jagd für die europäische Wirtschaft? Auf einer Konferenz in Brüssel bezifferte FACE den Beitrag auf ...





30.09.2016

Artenschutz – Sollen Grizzlybären wieder bejagt werden?

Eine gute Nachricht! Die Grizzly-Bestände rund um den Yellowstone-Nationalpark haben sich deutlich erholt ...



29.09.2016

Kenia: Erschreckende Langzeitstudie

In Kenia sind die Wildtierbestände seit 1977 um durchschnittlich 68 Prozent gesunken. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommen Forscher der Universität Hohenheim ...



28.09.2016

Türkei – Bär aus Güllegrube gerettet

In der türkischen Stadt Bolu ist ein Bär in die Güllegrube einer Hühnerfarm gefallen und konnte sich aus eigener Kraft nicht daraus befreien ...



27.09.2016

Wien: Jäger schießt sich bei Fahrradsturz selbst an

Im Bezirk Wien-Umgebung hat sich ein Jäger selbst angeschossen. Wie die Medien berichteten, stürzte der 62-Jährige mit dem Fahrrad ...



26.09.2016

Schweiz: Toter Luchs am Ettenberg

Ein Landwirt hat gestern in Schwellbrunn am Ettenberg einen toten Luchs gefunden ...



22.09.2016

Bundesregierung: Elefanten nicht in Anhang I

Die Bundesregierung wird die Aufnahme des afrikanischen Elefanten in den Anhang I des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) nicht unterstützen ...



22.09.2016

Biber-Reduktion in Kärnten

Biber wurden vielerorts wieder angesiedelt. Und oft sorgen die Nager für massive Schäden. So nun auch in Kärnten ...



21.09.2016

Wolf in der Ostschweiz

In Wienacht-Tobel (Schweiz) geht seit Kurzem offenbar der Wolf um ...





20.09.2016

Schweiz – Trifft jetzt der Fluch?

Ein 20-jähriger Bündner Jäger erlegte eine weiße Gämse und löste damit einen Proteststurm auf Facebook aus ...



19.09.2016

Südafrika: Fakten zur CITES Konferenz

Am kommenden Samstag, dem 24. September 2016, beginnt in Johannesburg die Weltkonferenz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Wie immer stehen dort auch jagdlich relevante Themen zur Erörterung und Entscheidung an ...



19.09.2016

Weltnaturschutzunion gegen "Canned shooting"

Der Deutsche Jagdverband (DJV) begrüßt die Resolution der IUCN gegen den Abschuss von Zuchtlöwen im Kleingatter ...



16.09.2016

Eisbären belagern russische Meteorologen tagelang

Die Karasee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans. Auf der kleinen Insel Trojnoj befindet sich eine Wetterbeobachtungsstation ...



13.09.2016

50 Jahre CIC in Deutschland

Die Herbsttagung 2016 der deutschen Delegation des CIC (Internationaler Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd) fand Anfang September in Kurhessen statt ...





12.09.2016

Hawai: CIC-Botschafter für Afrika wird zum Ratsmitglied bei IUCN gewählt

Dr. Ali Kaka aus Kenia wurde bei dem am 12. September in Hawai zu Ende gegangenen IUCN Weltkongress zum Ratsmitglied für den Kontinent Afrika gewählt ...



12.09.2016

Japan – Karate gegen Schwarzbär

In der japanischen Präfektur Gunma ist ein 63-jähriger Angler am Jizo-Fluss von einem Schwarzbären angegriffen worden. Dabei geriet Meister Petz aber an den Falschen ...



12.09.2016

Österreich: Rothirsch verursacht Verkehrsunfall

Ein schwerer Wildunfall ereignete sich Sonntagabend auf der Reschenstraße B 180 bei Tösens (Tirol) ...



08.09.2016

Dänemark: Fünf junge Elche im Hochmoor ausgewildert

Im Mai 2000 verkündete die schwedische Zeitung „Dagens Nyheter“ trocken: „Dänemark har seinen Status als Elchnation verloren“ ...



07.09.2016

DJV kritisiert Trittbrettfahrer

Der Deutsche Jagdverband (DJV) kritisiert Tierrechtsorganisationen, die mit Kampagnen gegen die legale Elefantenjagd Spenden sammeln ...



05.09.2016

Afrikas Elefanten droht die Ausrottung

Alarm für Afrikas Elefanten: Nach dem Ergebnis des Great Elephant Census verschwanden im vergangenen Jahrzehnt 30 Prozent aller Steppenelefanten ...



1.09.2016

Biberverordnung tritt in Kraft

Biber müssen sich ab sofort in Niederösterreich in Acht nehmen. Denn ab dem 1. September 2016 tritt eine Verordnung in Kraft ...



01.09.2016

Tod bei Steinbockjagd

Der spanische Unternehmer Mario Miguelánez ist am vergangenen Dienstag bei einem Jagdunfall auf einer Steinbockjagd im russischen Kaukasus ums Leben gekommen ...





31.08.2016

Schweiz: Walliser Wolf hat Familie

In der Oberwalliser Augstbordregion ist ein Jungwolf geknipst worden. Brisant: Es könnte sich um einen Welpen von M59 handeln ...



31.08.2016

Australien – Mutter rettet Kind vor aggressivem Känguru

Vor einem Haus im australischen Bundesstaat Queensland sah eine Mutter wie ihre draußen spielende Tochter von einem Känguru attackiert und zu Boden gedrückt wurde ...



29.08.2016

IUCN nimmt SCI als Mitglied auf

Die Internationale Union zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen (IUCN) hat die gemeinnützige Stiftung des amerikanischen Safari Club International (SCI) als Mitglied aufgenommen ...